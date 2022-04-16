السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢
٠٣:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بالتفاصيل..الاطاحة بقيادي داعشي في بغداد

بالتفاصيل..الاطاحة بقيادي داعشي في بغداد
السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق، اليوم السبت، إلقاء القبض على أحد قيادي عصابات داعش الإرهابية في سيطرة مطار بغداد.

العالم - العراق

وذكر إعلام القيادة في بيان، أنه "من خلال المتابعة الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في بغداد وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من الفوج الثالث اللواء الآلي الاول أثناء التفتيش وتدقيق أسماء المطلوبين ضمن واجب سيطرة مطار بغداد من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب".

وأضاف البيان، أن "الإرهابي تسلم مناصب قيادية مختلفة في عصابات داعش الإرهابية حيث عمل ضمن ما يسمى ولاية الفلوجة قاطع الجزيرة، وعمل ايضاً إدارياً بديوان الجند"، مشيراً إلى "تسليم الإرهابي إلى الجهات المختصة اصوليا لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الامن العراقي يعلن نتائج الصفحة الثانية من "المطرقة الحديدية"

تدمير أكبر معسكر لداعش الإرهابي في وادي الشاي بكركوك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. تصاعد اعتداءات الاحتلال لمحاولة اجتثاث فصائل المقاومة

بالفيديو.. روسيا تحذّر الدول الغربية من مغبة إمداد أوكرانيا بالأسلحة

"هنية" يهاتف وزير الخارجية العُماني ويطلعه على جرائم الاحتلال بالأقصى

لابد من تجنب هذه العادات الغذائية بعد أن تبلغ الـ30 من عمرك

بوتين ناقش مع بن سلمان الحرب في أوكرانيا والتسوية باليمن

القوات الخاصة البريطانية تعود إلى كييف لتدريب الجيش الأوكراني.. صحيفة تكشف التفاصيل