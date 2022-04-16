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أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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راسم عبيدات: ايران تقف في اطار استراتيجي ورؤية شمولية مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني
راسم عبيدات: القدس والاقصى لم تعد قضية الفلسطينيين وحدهم وانما هي قضية محور
ا ف ب: مقتل 5 أطفال وامرأة على الأقل في شرق أفغانستان بصواريخ أطلقها الجيش الباكستاني عبر الحدود
كمالوندي لقناة العالم: في محادثات فيينا هناك قضايا لا زالت عالقة ضمن معاهدة الحظر وقد توصلنا الى تفاهم للاسراع بحلها
كمالوندي لقناة العالم: عندما يتحقق الاتفاق فإننا سنزودهم بكل المعلومات التي توفرها كاميرات المراقبة وبعكسه نحتفظ بها وقد نضطر لاتلافها
كمالوندي لقناة العالم: ما ننجزه الآن يتم في اطار التوافقات الحاصلة وضمن عمليات الرقابة عبر المعلومات التي تقدمها كاميرات المراقبة
كمالوندي لقناة العالم: بسبب تعرض موقع كرج لاعمال ارهابية شددنا اجراءاتنا الأمنية ونقلنا جزءا كبيرا من اجهزة الطرد المركزي الى اماكن اكثر أمنا
المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي لقناة العالم: لدينا خطة متكاملة لتطوير اجهزة الطرد المركزي وضمان أمنها
رئيس الوفد الوطني:التحرك الأمريكي في البحر الأحمر في ظل الهدنة يناقض زعم واشنطن دعمها للهدنة بل هي تسعى لتكريس العدوان والحصار على اليمن
كتائب حزب الله العراق تعلن جاهزيتها للدفاع عن المسجد الاقصى وتؤكد أنها ستقطع ايدي الصهاينة من المنطقة
راسم عبيدات: القدس والاقصى لم تعد قضية الفلسطينيين وحدهم وانما هي قضية محور
السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش
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