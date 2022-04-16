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راسم عبيدات: ايران تقف في اطار استراتيجي ورؤية شمولية مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني

السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

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