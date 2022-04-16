تصاعد اعتداءات الاحتلال لمحاولة اجتثاث فصائل المقاومة

العالم - فلسطين

واضاف الخبير في الشؤون الفلسطينية ان التصاعد تحديدا في شمال الضفة بمدينتي نابلس وجنين بالاضافة الى مدينة القدس دفع الاحتلال لوضع خطط من اجل محاولة اجتثاث فصائل المقاومة الفلسطينية والمقاومين وكذلك تدمير امكانية اقامة بنى تنظيمية لتلك الفصائل.

واكد راسم عبيدات ان هذه الاعتداءات نابعة من الخوف من ان تتحول جنين الى غزة صغيرة او ما يطلق عليه بجنين غراد فمنطقة جنين ومخيم جنين التي شهدت قيام الاحتلال بالعديد من عمليات الاغتيال بحق مجموعات فلسطينية من خلال ما اطلق عليه الاحتلال بعملية "جز العشب".

وشدد الخبير في الشؤون الفلسطينية على ان عملية "جز العشب" موجهة ضد العمليات الفردية من دهس وطعن واطلاق نار بشكل فردي في محاولة لوقف مثل هذه العمليات والتي لا يستطيع الاحتلال مواجهتها.

واوضح راسم عبيدات ان عدم قدرتهم على مواجهة هذه العمليات هو ان من يذهب الى تنفيذ مثل هذه العمليات هم في اطار شخص او شخصين وبالتالي يصعب كشفها من قبل منظومة امن الاحتلال.

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