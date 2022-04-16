وفاة وفقدان 35 مهاجرا إثر غرق قاربهم قبالة ليبيا

العالم - ليبيا

وقال مكتب المنظمة في ليبيا عبر تويتر “انقلب قارب خشبي صغير يحمل نحو 35 مهاجراً أمس قبالة صبراتة (غرب). عُثر على جثث ستة أشخاص، بينما هناك 29 آخرون في عداد المفقودين، ويفترض أنهم لقوا حتفهم”.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة “أُبلغ عن مقتل أو فقدان ما لا يقل عن 53 مهاجراً قبالة السواحل الليبية هذا الأسبوع وحده”.

تعدّ الدولة الواقعة في شمال إفريقيا نقطة عبور مهمة لعشرات الآلاف من المهاجرين الذين يسعون كل عام للوصول إلى أوروبا عن طريق السواحل الإيطالية الواقعة على بعد حوالي 300 كيلومتر.

ويتحدّر معظم المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وغالباً ما يقعون فريسة للمتاجرين بالبشر.

تتعرّض ليبيا الغارقة في أزمة سياسية كبيرة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، لانتقادات مستمرة بسبب سوء معاملة المهاجرين، لا سيما في مراكز الاحتجاز.

ومنذ بداية العام “لقي ما لا يقل عن 475 شخصاً حتفهم أثناء محاولتهم عبور وسط البحر الأبيض المتوسط”، وفق تقرير لمنظمة الهجرة الدولية بتاريخ 11 نيسان/أبريل قبل إعلان السبت.