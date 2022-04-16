السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢
٠٦:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

وفاة وفقدان 35 مهاجرا إثر غرق قاربهم قبالة ليبيا

وفاة وفقدان 35 مهاجرا إثر غرق قاربهم قبالة ليبيا
السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة السبت العثور على جثث ستة مهاجرين، فيما افترضت وفاة 29 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين بعد غرق قاربهم قبالة سواحل ليبيا.

العالم - ليبيا

وقال مكتب المنظمة في ليبيا عبر تويتر “انقلب قارب خشبي صغير يحمل نحو 35 مهاجراً أمس قبالة صبراتة (غرب). عُثر على جثث ستة أشخاص، بينما هناك 29 آخرون في عداد المفقودين، ويفترض أنهم لقوا حتفهم”.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة “أُبلغ عن مقتل أو فقدان ما لا يقل عن 53 مهاجراً قبالة السواحل الليبية هذا الأسبوع وحده”.

تعدّ الدولة الواقعة في شمال إفريقيا نقطة عبور مهمة لعشرات الآلاف من المهاجرين الذين يسعون كل عام للوصول إلى أوروبا عن طريق السواحل الإيطالية الواقعة على بعد حوالي 300 كيلومتر.

ويتحدّر معظم المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وغالباً ما يقعون فريسة للمتاجرين بالبشر.

تتعرّض ليبيا الغارقة في أزمة سياسية كبيرة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، لانتقادات مستمرة بسبب سوء معاملة المهاجرين، لا سيما في مراكز الاحتجاز.

ومنذ بداية العام “لقي ما لا يقل عن 475 شخصاً حتفهم أثناء محاولتهم عبور وسط البحر الأبيض المتوسط”، وفق تقرير لمنظمة الهجرة الدولية بتاريخ 11 نيسان/أبريل قبل إعلان السبت.

روابط ذات صلة

مليلية: 2500 مهاجر حاولوا دخول الجيب الإسباني من المغرب

منظمة إيطالية: إنقاذ 100 مهاجر فرّوا من ليبيا عرض البحر

مصرع مهاجر سوداني في قناة المانش

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تونس.. اجتماع عاجل لمتابعة حادث غرق سفينة محملة بالوقود بخليج قابس

مجمع الصحوة الاسلامية يطالب المجتمع الدولي بالرّد على جرائم الكيان الصهيوني

ايران.. اجتماع مشترك للحكومة والبرلمان غدا تستضيفه الحكومة

يناقش بانوراما في ملفه لهذه الليلة.. ايران.. مشروع تطوير إنتاج أجهزة الطرد المركزي.. رئيس تونس في مواجهة القضاء

بعد طي صفحة هادي ماذا تريد الرياض من اليمن؟

الرئيس العراقي يهنئ اللامي بتجديد انتخابه نقيباً للصحفيين