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ايران.. اجتماع مشترك للحكومة والبرلمان غدا تستضيفه الحكومة

ايران.. اجتماع مشترك للحكومة والبرلمان غدا تستضيفه الحكومة
السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

قال نائب غالرئيس الايراني للشؤون البرلمانية ان اجتماعا مشتركا للحكومة ومجلس الشورى الإسلامي سيعقد غدا - الأحد - في قاعة المؤتمرات و تستضيفه الحكومة.

العالم - ايران

وقال سيد محمد حسيني لوسائل الإعلام إنه في بعض الأحيان لا يتم عرض آراء الحكومة بشكل جيد مقارنة بالبرلمان ، مضيفًا: "أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة ، يتم عن طريق البرلمان باستمرار توفير المعلومات عن الموازنة ولكن يتم توفير معلومات اقل من قبل الحكومة.

.وتابع: "إذا تكاتفت السلطات ستحل مشاكل الشعب". وفي حال حدوث تحديات وتقع خلافات بين السلطات ستتضر البلاد ، وقد ذهب رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى الاسلامي سبع مرات حتى الآن. وتنعقد اجتماعات الحكومة والبرلمان عدة مرات. وسيعقد غدا اجتماع مشترك بين الحكومة والبرلمان في قاعة المؤتمرات وستستضيفها الحكومة. وقد التقى رئيس الجمهورية مع 229 نائبا حتى الآن.

وأضاف حسيني: "لا يمكننا تنفيذ كل ما يقوله النائب لأن موارد البلاد محدودة. فأي نائب كان لديه عمل مع اي وزير استطاع أن يثير قضاياه معه ، فالحكومة لم تقصر في التفاعل مع البرلمان".

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