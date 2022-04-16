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الدفاع الروسية: القوات الروسية طهرت منطقة ماريوبول بالكامل من القوات الأوكرانية وحاصرت بعض المقاتلين في مصنع آزوفستال للصلب

السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

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