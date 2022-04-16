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وسائل اعلام الاحتلال: قوات الاحتلال تعتقل شابا فلسطينيا بزعم نيته تنفيذ عملية طعن في مستوطنة بيت ايل قرب مدينة رام الله

السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

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