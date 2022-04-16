بالأسماء.. 76 نائبا أردنيا يطالبون بقطع العلاقات مع الإحتلال

العالم - الأردن

وطالب النواب في مذكرة نيابية تبناها النائب خليل عطية، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع العدو وإغلاق سفارة الكيان في عمان وطرد سفيره وإستدعاء السفير الأردني في تل الربيع المحتلة وتجميد العمل بكل الإتفاقيات الثنائية إلى حين التوثق من ردع تلك الممارسات وعدم تكرارها إضافة لتدخل في أعلى المستويات لضمان الإفراج عن الأسرى والمخطوفين من حرم المسجد الأقصى من شباب القدس المرابطين المدافعين عن كرامة الأمة.



وتاليا نص المذكرة:



بسم الله الرحمن الرحيم

نحن النواب الموقعون على المذكرة النيابية بأن الوقوف عند محطة الإستنكار والشجب لما يجري في القدس والمسجد الأقصى لم يعد خيارا ينسجم لا مع مصلحة الدولة الأردنية العليا ولا مع تطلعات ومشاعر شعبنا الأردني وبالتأكيد لا ينسجم مع تضحيات أهلنا المرابطين في ثغور القدس والمسجد الأقصى.



وعليه نطالب بـ "قرارات وإجراءات" تحاسب قوات الإحتلال الإسرائيلي.



ولا تقف فقط عند ردعها بل تتخذ وفورا للعودة إلى التأكيد على ان الحكومة الأردنية ليست بصدد "التفريط" بالوصاية والرعاية الهاشمية الأردنية بمعنى أنها لا تقف عند حدود التنديد والرفض بالموقف السياسي بل تتخذ إجراءات نعلم جميعا أن الأردن قادر على إتخاذها وتحمل كلفتها في مواجهة التدنيس السافر لحرم المسجد الأقصى وسياسات التنكيل الإجرامية بأهل الرباط وحتى بطاقم الموظفين الأردنيين.



وإننا وإذ نوجه التحية لأهل القدس الصامدين في وجه قوات الإحتلال الإرهابية وممارساتها نثني على متابعات وزارة الخارجية والموقف الرسمي الأردني المعلن مشددين على ضرورة الإرتقاء بالموقف إلى مستوى الثوابت الملكية المرجعية التي أعلنتها قيادتنا عدة مرات وفي كل المحافل.



ونؤكد أننا بإنتظار تلك الإجراءات من جهة الحكومة ردا على الإعتداء السافر وعدم إحترام الوصاية الهاشمية الأردنية وأقلها قطع العلاقات الدبلوماسية مع العدو وإغلاق سفارة الكيان في عمان وطرد سفيره وإستدعاء السفير الأردني في تل الربيع المحتلة وتجميد العمل بكل الإتفاقيات الثنائية إلى حين التوثق من ردع تلك الممارسات وعدم تكرارها إضافة لتدخل في أعلى المستويات لضمان الإفراج عن الأسرى والمخطوفين من حرم المسجد الأقصى من شباب القدس المرابطين المدافعين عن كرامة الأمة.

الموقعون:

١- خليل حسين عطيه

٢- علي الخلايله

٣- زينب البدول

٤-م. أسامه صقر القوابعه

٥-عمر النبر

٦- هاديه السرحان

٧ الدكتور هايل عياش

٨- عبدالله منور ابو زيد

٩-د.احمد عبدالعزيز السراحنة

١٠-شادي فريج

١١ _ مغير الهملان الدعجة

١٢ _ حسين الحراسيس

١٣ عبدالسلام الخضير

١٤_ غازي البداوي

١٥-ماجد الرواشدة

١٦- د فريد حداد

١٧. رمزي العجارمة

١٨- د. عبدالرحيم المعايعه

١٩ عمر الزيود

٢٠ - م .عطا إبداح

٢١- د فايز بصبوص

٢٢ . جعفر ربابعه

٢٣- خالد ابو حسان

٢٤- دينا عوني البشير

٢٥- محمد عبابنه

٢٦- يحيى عبيدات

٢٧- خلدون حينا

٢٨- رائد رباع الظهراوي

٢٩-د. احمد الخلايلة

٣٠- محمد بني ياسين

٣١_محمد المرايات

٣٢_د احمد جميل عشا

٣٣-ميرزا بولاد

٣٤- محمد المحاومة

٣٥- زيد العتوم

٣٦- المهندس طلال النسور

٣٧-عبدالسلام ذيابات

٣٨-عمر عياصرة

٣٩-د توفيق المراعية

٤٠- م يزن الشديفات

٤١ - خلدون الشويات

٤٢- د. محمد الخلايله

٤٣_إسلام الطباشات

٤٤- أيمن مدانات

٤٥_ م. عدنان مشوقة

٤٦- د طالب الصرايرة

٤٧-محمد جرادات

٤٨ - أيوب خميس

٤٩- د بلال المومني

٥٠ - د محمد أبوصعيليك

٥١ - د.نصار الحيصه

٥٢ - احمد القطاونه ابو مجاهد

٥٣ - عوده النوايشه

٥٤-عبدالرحمن العوايشه.

٥٥-بسام الفايز

٥٦ محمود الفرجات

٥٧- د.خالد البستنجي

٥٨-م. سالم العمري

٥٩- د.اسماعيل المشاقبة

٦٠ - عبيد ياسين

٦١- خير ابو صعيليك

62_ررعه الغرابلي

٦٣-رهق الزواهرة

٦٤-آمال الشقران

٦٥- د. فايزة عضيبات

٦٦-المهندس موسى هنطش

٧٦- صالح الوخيان

٦٨- د عارف السعايدة

٦٩. د سالم الضمور

٧٠- د فراس القضاه

٧١- د صفاء المومني

٧٢- محمد الظهرواي

٧٣- سليمان ابو يحيى

٧٤- صالح العرموطي

٧٥- ينال فريحات

٧٦- محمد الغويري