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الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة شحن محملة بأسلحة غربية

الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة شحن محملة بأسلحة غربية
الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت طائرة شحن عسكرية أوكرانية محملة بأسلحة غربية قرب ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا.

العالم - أوروبا

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في إيجاز صحفي مساء اليوم السبت: "أسقطت الدفاعات الجوية الروسية قرب أوديسا طائرة شحن عسكرية أوكرانية محملة بشحنة كبيرة من أسلحة أرسلتها دول غربية إلى أوكرانيا".

ولم يعلق الجانب الأوكراني بعد على هذا الإعلان الروسي.

وكانت روسيا قد حذرت مرارا من أن أي من شحنات الأسلحة التي تصل إلى أوكرانيا من الخارج ستشكل أهدافا عسكرية لقواتها.

وأكدت روسيا في وقت سابق من اليوم صحة الأنباء عن إرسالها مذكرات إلى الدول الغربية التي تمد حكومة كييف بالسلاح، بطلب التوقف عن ذلك.

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الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة شحن محملة بأسلحة غربية

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