الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة شحن محملة بأسلحة غربية

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وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في إيجاز صحفي مساء اليوم السبت: "أسقطت الدفاعات الجوية الروسية قرب أوديسا طائرة شحن عسكرية أوكرانية محملة بشحنة كبيرة من أسلحة أرسلتها دول غربية إلى أوكرانيا".

ولم يعلق الجانب الأوكراني بعد على هذا الإعلان الروسي.

وكانت روسيا قد حذرت مرارا من أن أي من شحنات الأسلحة التي تصل إلى أوكرانيا من الخارج ستشكل أهدافا عسكرية لقواتها.

وأكدت روسيا في وقت سابق من اليوم صحة الأنباء عن إرسالها مذكرات إلى الدول الغربية التي تمد حكومة كييف بالسلاح، بطلب التوقف عن ذلك.