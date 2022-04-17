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جونسون يجري محادثات تجارية وأمنية الأسبوع المقبل في الهند

جونسون يجري محادثات تجارية وأمنية الأسبوع المقبل في الهند
الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلنت لندن أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيتوجه إلى الهند نهاية الأسبوع المقبل لعقد اجتماع مع نظيره ناريندرا مودي وإجراء مناقشات تجارية واستراتيجية.

العالم - أوروبا

وحسب "ا ف ب" أكد جونسون في بيانه: "بما أن سلامنا وازدهارنا مهددين من جانب دول استبدادية، من الضروري أن تتآزر الديمقراطيات والأصدقاء".

وتابع: "الهند قوة اقتصادية كبرى وأكبر ديمقراطية في العالم وشريك استراتيجي بمنتهى الأهمية للمملكة المتحدة في هذه الأوقات المضطربة".

وشدد جونسون أن زيارته تركز على "ما هو مهم حقا" لشعبي البلدين مثل "إيجاد فرص عمل، والنمو الاقتصادي، وصولا إلى أمن الطاقة والدفاع".

واتخذت بريطانيا والهند مواقف مختلفة تماما حيال الوضع في أوكرانيا. ففي وقت تصعّد لندن العقوبات الاقتصادية على روسيا واضعة نفسها في خط المواجهة لدعم كييف بالسلاح، حرصت حكومة مودي في المقابل على عدم إدانة العملية العسكرية الروسية في كييف.

وتصف الهند موسكو بأنها "صديقة قديمة" و"ركيزة أساسية" لسياستها الخارجية نظرا إلى "الشراكة الاستراتيجية" لأمنها القومي.

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