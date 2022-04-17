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جيش نيجيريا يعلن القضاء على نحو 70 إرهابيا بغارة جوية

جيش نيجيريا يعلن القضاء على نحو 70 إرهابيا بغارة جوية
الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت القوات الجوية النيجيرية، أنها قضت على أكثر من 70 عنصرا من مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي في شمال البلاد، عند الحدود مع النيجر.

العالم - افريقا

وقال بيان صادر عن القوات الجوية إن طائرات مقاتلة من نيجيريا والنيجر شاركت في العملية.

وتعرف منطقة بحيرة تشاد التي شنت فيها نيجيريا الغارات الجوية بأنها معقل مقاتلي تنظيم"داعش" الإرهابي في غرب إفريقيا، تنشط منذ عام 2016.

وأدى تمرد تنظيم "داعش" مع خصمه جماعة "بوكو حرام" إلى مقتل قرابة 40 ألف شخص في العقد الماضي، وما زال أكثر من مليوني شخص نازحين بسبب العنف المستمر.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية إدوارد جابكويت إن "المهمات في المواقع المشتبه فيها التي نفذت في 13 أبريل 2022 رصدت على وجه التحديد عددا كبيرا من الإرهابيين في موقع يرجح أنه معسكر لوجستي".

وأضاف أنه نتيجة الرصد، شنت طائرات مقاتلة من نيجيريا والنيجر غارات في 14 أبريل على تامبون ريجو ومعسكر تدريب قريب.

وتابع أن "أكثر من 70 إرهابيا من تنظيم "داعش" الإرهابي في غرب إفريقيا تم القضاء عليهم أو إصابتهم بجروح خطيرة".

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