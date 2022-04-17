إصابات واعتقالات.. تفاصيل عن انتهاكات متواصلة للإحتلال في غزة

العالم - الإحتلال

حيث أصيب فتى بالرصاص الحي في بيت لحم وشابين في طولكرم، و5 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في نابلس وآخر في جنين، والعشرات بالاختناق في أنحاء متفرقة.

واعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين في جنين وطولكرم والخليل، واستهدفت المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما أصيب راعيا أغنام بجروح ورضوض إثر اعتداء مستوطنين عليهما بالضرب المبرح في قرية المغير شرق رام الله.

إصابات برصاص الاحتلال في بيت لحم وطولكرم ونابلس وجنين

وفي محافظة بيت لحم، أصيب فتى يبلغ من العمر (16 عاما) برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق في مواجهات جرت ببلدة الخضر جنوب المحافظة، تنديدا باقتحام المسجد الأقصى.

وأفاد الناشط الشبابي أحمد صلاح لـ "وفا"، بأن مواجهات عنيفة اندلعت في منطقة التل بالبلدة القديمة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما ادى الى اصابة الطفل برصاصه في الفخذ، نقل على إثرها الى مستشفى اليمامة في البلدة لتلقي العلاج، كما أصيب عشرات الشبان بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المدمع.

وفي محافظة طولكرم، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال، أثناء محاولته عبور بوابة جدار الفصل والتوسع العنصري، غرب بلدة فرعون، جنوب المحافظة.

وذكرت مصادر محلية ، أن جنود الاحتلال المتمركزين قرب الجدار أطلقوا النار على الشاب عمر ياسر شحادة من بلدة عنبتا شرق طولكرم، أثناء محاولته عبور الجدار للوصول إلى مكان عمله في أراضي 1948، واعتقلوه ونقلوه إلى إحدى المستشفيات الإسرائيلية.

وفي وقت لاحق، أصيب شاب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نفس المكان.

وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال المتمركزين على طول الجدار أطلقوا النار باتجاه الشاب أنس فايز مصطفى من بلدة قبلان جنوب نابلس، أثناء مروره بالقرب من البوابة، مما أدى إلى إصابته برصاصة في الفخذ، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

وفي محافظة نابلس، أصيب 5 مواطنين بالرصاص المطاطي والشظايا والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات على مدخل بيتا جنوب المحافظة وبيت فوريك شرقها.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن شابين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و14 شابا أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل بيتا، فيما تعرضت سيارة إسعاف إلى الاستهداف بشكل مباشر.

وأضاف أن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط أحدهم بالشظايا، إلى جانب إصابة بقنبلة غاز في الرأس، و19 شابا أصيبوا بحالات اختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات على مدخل بيت فوريك.

وفي محافظة جنين، أصيب شاب من مخيم جنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع الاحتلال جرت على حاجز الجلمة العسكري شمال المحافظة.

وأفادت مصادر طبية وأمنية ، بأن المواجهات اندلعت قرب حاجز الجلمة العسكري شمال المدينة، وذلك عقب مسيرة أعقبت مهرجان تأبيني لشهداء محافظة جنين، وأنه جرى نقل المصاب إلى المستشفى.

وفي محافظة القدس، أصيب عشرات الطلبة من جامعة القدس في بلدة أبو ديس بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جيش الاحتلال داخل وفي محيط حرم الجامعة.

وكانت قوات الاحتلال كثفت من تواجدها في محيط الجامعة، بالتزامن مع وقفة دعم نظمت داخل الحرم نصرة للمسجد الأقصى، وتنديدا بعدوان الاحتلال المتواصل بحق أبناء شعبنا خاصة في القدس وجنين.

وأغلق جنود الاحتلال الطريق الرئيس الواصل بين قريتي السواحرة الشرقية وأبو ديس قرب مفترق الجامعة.

وفي محافظة الخليل، اعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على شاب في حي السهلة من مدينة الخليل.

وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب بأعقاب البنادق والخوذ على الشاب ابراهيم الرجبي اثناء تواجده برفقة أطفاله في حي السهلة وسط مدينة الخليل، ما تسبب بإصابته بجروح وكدمات.

وأصيب راعيا أغنام بجروح ورضوض إثر اعتداء مستوطنين عليهما بالضرب المبرح، في قرية المغير شرق رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن عددا من المستوطنين اقتحموا منطقة "جبعيت" شرق القرية، واعتدوا على راعيي أغنام بالضرب المبرح، وهما: عنان أمين أبو عليا، وشاكر نبيل أبو عليا، ما أدى لإصابتهما بجروح ورضوض، وجرى نقلهما إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، شابين من مخيم جنين وآخر من بلدة قباطية جنوب المدينة، وذلك لدى مرورهم عن حاجزين عسكريين.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر سامح محمد خليل كميل أثناء مروره على حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين مؤنس الصباغ ومحمد السعدي من مخيم جنين أثناء مرورهما على حاجز عسكري نصب بالقرب من بلدة سيلة الظهر جنوب المدينة.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عمر ياسر شحادة من بلدة عنبتا شرق المحافظة بعد إصابته برصاصها، أثناء محاولته عبور بوابة جدار الفصل والتوسع العنصري، غرب بلدة فرعون، جنوب المحافظة.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد عطا الله أبو عليا (22 عاما)، من قرية المغير شرق رام الله، أثناء مروره على حاجز "الكونتينر" العسكري جنوب شرق القدس.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت المصادر المطلعة، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق خان يونس أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب المزارعين في الأراضي الزراعية شرق بلدة خزاعة، وأجبرتهم على ترك أراضيهم الزراعية، والعودة إلى بيوتهم.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من الوصول إليها لزراعتها، أو فلاحتها.