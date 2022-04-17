هاشتاغ المسجد الاقصى يسجل ترندنغ في اكثر من دولة

العالم - فلسطين

وهاجمت قوات الاحتلال، المصلين الفلسطينيين والمرابطين في المسجد الاقصی.

وغرد "عبد الكافي" في هذا السياق:"يجب أن يكون لمحور المقاومة موقف أكثر صرامة في ضرب العدو وتسيير المسيرات إلى داخل فلسطين المحتلة ليعرف العدو أنه أوهن من بيت العنكبوت".

الملفت انه وبينما كان جنود الاحتلال يعتدون على المسجد الاقصى والمصلين، كانت سفارة الامارات في عاصمة الاحتلال تبارك للمستوطنين وللكيان الإسرائيلي بعيد الفصح عند اليهود. السفارة الاماراتية غردت على حسابها وقالت:"سفارة الإمارات العربية المتحدة في تل أبيب تتمنى لشعب "إسرائيل" عطلة سعيدة في عيد الفصح، مليئة بالسلام والمحبة".

في المقابل انتقد الكاتب والاعلامي الاماراتي "احمد شيبة النعيمي" موقف بلاده هذا كاتباً:"شعب الامارات بريء من قذارة المطبعين من الحكومة الإماراتية ممثلة بسفارتها على أرض فلسطين المغتصبة. السفارة والسفير الإماراتي يمثلون الخزي والعار حيث يتعامون عن ما يحدث في الاقصى والقدس من جرائم الكيان الصهيوني بل يهنئونه على جرائمه".