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مراسلة العالم: المقاومة الفلسطينية تطلق منذ ساعات الفجر الاولى 23 صاروخا تجريبياً من قطاع غزة نحو البحر

الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

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