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آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسل العالم : مجموعات كبيره من المستوطنين تقتحم الان المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال
مراسل العالم : مصادر طبية تعلن إصابة 5 مستوطنين بعد استهداف حافلاتهم بالحجارة قرب باب الأسباط بالقدس المحتلة
مراسل العالم : مئات المستوطنين يواصلون اقتحامهم للمسجد الاقصى بحماية قوات كبيرة من جيش الاحتلال بعد افراغه بالقوة من المصلين والمرابطين
مراسلة العالم: المقاومة الفلسطينية تطلق منذ ساعات الفجر الاولى 23 صاروخا تجريبياً من قطاع غزة نحو البحر
ا ف ب: طالبان تحذر باكستان بعد مقتل خمسة أطفال وامرأة على الأقل في شرق أفغانستان بصواريخ أطلقها الجيش الباكستاني عبر الحدود
وسائل اعلام الاحتلال: قوات الاحتلال تعتقل شابا فلسطينيا بزعم نيته تنفيذ عملية طعن في مستوطنة بيت ايل قرب مدينة رام الله
الدفاع الروسية: القوات الروسية طهرت منطقة ماريوبول بالكامل من القوات الأوكرانية وحاصرت بعض المقاتلين في مصنع آزوفستال للصلب
مصادر يمنية: مصدر في غرفة ضباط الارتباط يعلن عن 87 خرقا لقوى العدوان بينها تحصينات قتالية في الجبلية وحيس ومقبنة و 4 غارات لطيران تجسسي
مصادر فلسطينية: 5 إصابات برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية
زيلينسكي: "تصفية" آخر المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول "سينهي المفاوضات" مع موسكو
مراسل العالم : مئات المستوطنين يواصلون اقتحامهم للمسجد الاقصى بحماية قوات كبيرة من جيش الاحتلال بعد افراغه بالقوة من المصلين والمرابطين
الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش
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