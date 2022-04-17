شاهد.. السفيرة الاميركية تثير مشاكل جديدة في الكويت

العالم - الكويت

السفيرة الاميركية في الكويت أرينا رومانوسكي تثير الجدل مجددا بعد تعليق حول المرأة كويتية، حيث انتقدت عدم منح المرأة في الكويت حق إعطاء الجنسية لأبنائها، لتثير غضبا لدى الكويتيين الذين دعوها لعدم التدخل في شؤون بلادهم.

وغردت السفيرة الاميركية علی الحساب التابع للسفارة:"لا تستطيع المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي نقل جنسيتها لأبنائها، ولا يمكن لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين وراثة منازل وعقارات أمهاتهم. تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لسنة ألفين وواحد وعشرين عن حقوق الإنسان الجزء الخاص بالكويت".

و رد النائب في البرلمان الكويتي "اسامة شاهين" على السفيرة الاميركية، كاتباً:"سعادة السفيرة، نختلف مع حكومتنا في أمور، ونتفق معها في أخرى، ولكننا لا نستعين ولا نقبل تدخل سفراء أجانب في شؤوننا الداخلية! حبذا لو تفرغتم لإنصاف المستضعفين، بسبب السياسات الأمريكية، في فلسطين والهند وغيرهما، بدل هذا الشطط".

بدورها "نورة العتال" علقت على كلام السفيرة الاميركية:"هذه سفيرة ام مندوب سامي يطبق الوصاية علي الدولة؟".