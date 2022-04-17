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إحباط محاولة سرقة أنابيب نفطية في البصرة

إحباط محاولة سرقة أنابيب نفطية في البصرة
الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت مديرية شرطة الطاقة العراقية عن إحباط محاولة سرقة أنابيب نفطية في البصرة جنوبي البلاد، وإلقاء القبض على المتهم.

العالم-العراق

وقالت المديرية في بيان لها إنه "حسب توجيهات المدير العام اللواء غانم الحسيني بمتابعة وملاحقة عصابات تهريب النفط ومشتقاته، وإشراف مباشر من قبل اللواء مصلح الخوام مدير شرطة نفط الجنوب، تمكنت مفارز الفوج السابع الذي يحمي حقول غرب القرنة 1 في محافظة البصرة من إحباط محاولة سرقة للأنابيب النفطية، حيث استطاعت القوة من إلقاء القبض على المتهم مع ضبط عجلته (شاحنة) أثناء محاولته الهروب".

وأضافت أنه تم توقيفه واحتجاز شاحنته في إحدى مراكز شرطة النفط لعرضه على القضاء ومحاسبته وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008.

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