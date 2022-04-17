باجيو أسطورة خالدة في كرة القدم الإيطالية

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روبرتو باجيو، نجم المنتخب الإيطالي وأندية يوفنتوس وميلان والإنتر وفيورنتينا، أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم الإيطالية بعد مشواره الحافل داخل المستطيل الأخضر سواء مع منتخب بلاده أو الأندية الكبرى التي لعب بقميصها.

بدأ النجم الإيطالي مسيرته في عالم كرة القدم في عام 1981 عندما انضم إلى نادي فيتشينزا حيث لعب لهم منذ عام 1981 وحتى عام 1985، وشارك في 36 مباراة وسجل فيها 13 هدفا ثم انتقل إلى فيورنتينا ولعب له حتى عام 1990 قبل أن يرحل إلى يوفنتوس.

ولعب باجيو مع يوفنتوس 141 مباراة سجل فيها 78 هدفا، ثم رحل لصفوف ميلان ومنه إلى بولونيا ثم خاض تحدي كبير مع إنتر ميلان وفي عام 2000 انتقل إلى نادي بريشيا.

ونجح النجم الإيطالي في الفوز بالعديد من الألقاب في مشواره مع الأندية التي لعب بقميصها وأبرزها الدوري الإيطالي، كأس إيطاليا، والدوري الأوروبي مع يوفنتوس.

كما حصد باجيو لقب الدوري الإيطالي مرة أخرى ولكن هذه المرة مع ميلان ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري يفوز بلقب الدوري مرتين متتاليتين مع فريقين مختلفين.

وتوج باجيو بجائزة الكرة الذهبية عام 1993 متفوقا على النجم الهولندي السابق دينيس بيركامب الوصيف فيما جاء إريك كانتونا ثالثا في الترتيب، كما حصل النجم الإيطالي على جائزة أفضل لاعب في أوروبا عام 1993.

وعلى المستوى الدولي، سجل روبرتو باجيو ظهوره في 56 مباراة مع المنتخب الإيطالي سجل خلالها 27 هدفا.

وشارك باجيو مع منتخب إيطاليا لكرة القدم فى ثلاث نهائيات لكأس العالم وسجل خلالها 9 أهداف (هدفين عام 90 و5 أهداف عام 94 وهدفين عام 98).

ومن أبرز اللحظات الحزينة في مشوار باجيو إهداره ركلة الترجيح الأخيرة لمنتخب إيطاليا أمام نظيره البرازيلي في نهائي كأس العالم 1994، بعد أن أطاح بها عاليا فوق المرمى.