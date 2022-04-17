الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢
٠٦:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

باجيو أسطورة خالدة في كرة القدم الإيطالية

باجيو أسطورة خالدة في كرة القدم الإيطالية
الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

نستعرض لكم اليوم في التقرير التالي،  أبرز المعلومات والأرقام القياسية والألقاب في حياة واحد من أساطير كرة القدم على مر العصور.

العالم - رياضة

روبرتو باجيو، نجم المنتخب الإيطالي وأندية يوفنتوس وميلان والإنتر وفيورنتينا، أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم الإيطالية بعد مشواره الحافل داخل المستطيل الأخضر سواء مع منتخب بلاده أو الأندية الكبرى التي لعب بقميصها.

بدأ النجم الإيطالي مسيرته في عالم كرة القدم في عام 1981 عندما انضم إلى نادي فيتشينزا حيث لعب لهم منذ عام 1981 وحتى عام 1985، وشارك في 36 مباراة وسجل فيها 13 هدفا ثم انتقل إلى فيورنتينا ولعب له حتى عام 1990 قبل أن يرحل إلى يوفنتوس.

ولعب باجيو مع يوفنتوس 141 مباراة سجل فيها 78 هدفا، ثم رحل لصفوف ميلان ومنه إلى بولونيا ثم خاض تحدي كبير مع إنتر ميلان وفي عام 2000 انتقل إلى نادي بريشيا.

ونجح النجم الإيطالي في الفوز بالعديد من الألقاب في مشواره مع الأندية التي لعب بقميصها وأبرزها الدوري الإيطالي، كأس إيطاليا، والدوري الأوروبي مع يوفنتوس.

كما حصد باجيو لقب الدوري الإيطالي مرة أخرى ولكن هذه المرة مع ميلان ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري يفوز بلقب الدوري مرتين متتاليتين مع فريقين مختلفين.

وتوج باجيو بجائزة الكرة الذهبية عام 1993 متفوقا على النجم الهولندي السابق دينيس بيركامب الوصيف فيما جاء إريك كانتونا ثالثا في الترتيب، كما حصل النجم الإيطالي على جائزة أفضل لاعب في أوروبا عام 1993.

وعلى المستوى الدولي، سجل روبرتو باجيو ظهوره في 56 مباراة مع المنتخب الإيطالي سجل خلالها 27 هدفا.

وشارك باجيو مع منتخب إيطاليا لكرة القدم فى ثلاث نهائيات لكأس العالم وسجل خلالها 9 أهداف (هدفين عام 90 و5 أهداف عام 94 وهدفين عام 98).

ومن أبرز اللحظات الحزينة في مشوار باجيو إهداره ركلة الترجيح الأخيرة لمنتخب إيطاليا أمام نظيره البرازيلي في نهائي كأس العالم 1994، بعد أن أطاح بها عاليا فوق المرمى.

روابط ذات صلة

بيكنباور أسطورة صنعت التاريخ مع بايرن ميونخ وألمانيا

جمعية تتبرأ من تنظيم مبارايات دولية بمراكش بسبب مشاركة 'إسرائيل'

'فضيحة' جماهيرية تتسبب في سقوط مدو لبرشلونة في الدوري الأوروبي

الاتحاد المصري لكرة القدم يحسم هوية المدرب الجديد لمنتخب البلاد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حميميم: جبهة 'النصرة' نفذت 11 هجوما في إدلب

باجيو أسطورة خالدة في كرة القدم الإيطالية

العراق.. هزة أرضية جديدة تضرب السليمانية

الرئيس المشاط يؤكد الحرص على إنجاح الهدنة ورفع الحصار

إحباط محاولة سرقة أنابيب نفطية في البصرة

مقتل جنديين عراقيين خلال تفكيك عبوة ناسفة في ديالى