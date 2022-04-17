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مجلس أعيان الأردن يدين ممارسات الاحتلال الوحشية بحق الفلسطينيين والأقصى

مجلس أعيان الأردن يدين ممارسات الاحتلال الوحشية بحق الفلسطينيين والأقصى
الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

أعرب رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز عن إدانته الشديدة للممارسات "الوحشية والإجرامية" التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنون بحق الشعب الفلسطيني .

العالم - الأردن

كما أدان رئيس مجلس الأعيان الأردني الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية والتي كان آخرها الاعتداءات التي وقعت على المسجد الأقصى والمصلين فيه فجر يوم الجمعة.

وقال الفايز - في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - "نؤكد أن استمرار هذه الممارسات الإجرامية والاستفزازية بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس؛ ستكون له تبعات كبيرة تعمل على زيادة التصعيد والتوتر والعنف"، مطالبا السلطات الإسرائيلية بـ"وقف الاعتداءات والخطوات الاستفزازية في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ودعا رئيس مجلس الأعيان الأردني، جميع شعوب العالم التي تؤمن بالحرية وحق الحياة وقيم الديمقراطية إلى "ضرورة التحرك على الصعد كافة لفضح هذه الممارسات الإسرائيلية ودفع الحكومات إلى اتخاذ مواقف أكثر جدية وصلابة لوقف إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات".

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مجلس أعيان الأردن يدين ممارسات الاحتلال الوحشية بحق الفلسطينيين والأقصى