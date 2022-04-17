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الشيخ عكرمة صبري يجدد التحذير من ذبح القرابين في المسجد الأقصى في أي وقت ويطالب بعدم ترك المقدسيين وحدهم

الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

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