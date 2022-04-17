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الشيخ عكرمة صبري: الاحتلال يمارس الإرهاب في الأقصى ويقمع المصلين ويمنع حرية العبادة ونحمل الاحتلال مسؤولية ما يجري في القدس

الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

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