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مراسل العالم: مآذن المسجد الأقصى تدعو للنفير لوقف اعتداءات الاحتلال والمستوطنين

الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

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