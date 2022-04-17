فصائل المقاومة تتوعد الاحتلال برد قاس

العالم - فلسطين

وأشارت الحركة في بيان إلى أن ذلك يشكّل استفزازا لمشاعر الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين كافة.



وقالت حركة حماس، إنَّ "استمرار الاعتداء على المعتكفين والمصلين، وعلى قدسية الزمان والمكان، سيرتد على الاحتلال ومستوطنيه".

وأكدت الحركة أن "شعبنا سيقف في وجه الاحتلال وجرائمه بقوّة في كل الساحات، وسيبقى قابضاً على زناد الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، وسيُفشل مخططات الاحتلال الخبيثة بكل السبل ومهما كلّف الثمن".

بدورها، قالت حركة "الجهاد" الإسلامي إن تجدد الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى "يكشف النوايا الحقيقية للاحتلال الذي يمارس التضليل والخداع لتمرير مخططات الإرهاب اليهودي".



وأضافت الحركة أن "هذه الانتهاكات والاعتداءات الخطيرة تدفع نحو المواجهة الشاملة".



وتابعت: "ندعو إلى استمرار الرباط في المسجد الأقصى، ولن نتخلى عن واجباتنا لحماية الأقصى.. والاحتلال يتحمل مسؤولية كل هذا العدوان والإرهاب الذي يمارسه على مرأى ومسمع من العالم كله".