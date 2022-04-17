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مصادر فلسطينية:الهلال الأحمر بالقدس يعلن وقوع 17 إصابة خلال المواجهات المندلعة في محيط المسجد الأقصى ونقل 5 منها للمستشفى

الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

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