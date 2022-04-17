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تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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الخارجية الايرانية تدين في بيان قيام عنصر دنماركي متطرف بحرق كلام الله في مدينة سويدية بذريعة حرية التعبير تحت حماية الشرطة
خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري: الأخطار لا زالت محدقة والمعركة قائمة مع الاحتلال ونتوقع أحداث خلال الأيام القادمة
خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري: الوحشية التي يستخدمها الاحتلال ضد المواطنين المقدسيين تؤكد النوايا المبيتة للسيطرة على الأقصى
اعلام الاحتلال: عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير يدرس فتح مكتب له في متطقة باب العامود بالقدس المحتلة
مصادر فلسطينية:الاحتلال يقتحم المصلى المرواني ويفرغه من المعتكفين ويجبرهم على الخروج من المسجد الأقصى
مصادر فلسطينية:الهلال الأحمر بالقدس يعلن وقوع 17 إصابة خلال المواجهات المندلعة في محيط المسجد الأقصى ونقل 5 منها للمستشفى
مراسل العالم: مآذن المسجد الأقصى تدعو للنفير لوقف اعتداءات الاحتلال والمستوطنين
الشيخ عكرمة صبري: لا بد من حراك سياسي ودبلوماسي عربي وإسلامي للضغط على الاحتلال ووقف تجاوزاته
الشيخ عكرمة صبري: الاحتلال يمارس الإرهاب في الأقصى ويقمع المصلين ويمنع حرية العبادة ونحمل الاحتلال مسؤولية ما يجري في القدس
الشيخ عكرمة صبري يجدد التحذير من ذبح القرابين في المسجد الأقصى في أي وقت ويطالب بعدم ترك المقدسيين وحدهم
مصادر فلسطينية:الاحتلال يقتحم المصلى المرواني ويفرغه من المعتكفين ويجبرهم على الخروج من المسجد الأقصى
الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش
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