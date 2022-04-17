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اعلام الاحتلال: عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير يدرس فتح مكتب له في متطقة باب العامود بالقدس المحتلة

الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

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