الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢
٠٨:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مسجد الاقصی.. 'اسرائيل' تلعب بالنار + فيديو

الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

شدد الخبير في الشؤون الاسرائيلية معتصم سمارة ان أي خطأ اسرائيلي في مسجد الاقصی سينتهي بانتفاضة جديدة ضد الاحتلال.

العالم - خاص بالعالم

وأشار سمارة في حديث لقناة العالم الی الانتهاكات التي يشهدها مسجد الاقصی والتعرض للمصلين الفلسطينيين، مؤكداً ان هذه الانتهاكات جاءت بعد ضمانات متبادلة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال بوساطة مصرية.

وأوضح ان حكومة الاحتلال تراهن علی هذه الضمانات، لكنها تلعب بالنار؛ لان هذه الانتهاكات تطال مسجد الاقصی وأي حدث صغير في هذا المكان المقدس يخرج عن السيطرة.

وأكد سمارة انه اذا خرجت الاوضاع في مسجد الاقصی عن السيطرة سينتهي الامر الی انفجار يفتح جبهة غزة وانفلات الامور في الضفة الغربية.

وأضاف انه اذا حدث ذلك، سوف تحدث انتفاضة شاملة ومواجهة كبيرة مع الاحتلال ولاأحد سيعرف مآلات الامور.

واعتبر سمارة ان الاحتلال يغامر في كل عام في موضوع الاقصی، لكن ليس بالضرورة ان تجري الامور كما يشتهي.

روابط ذات صلة

'أنصار الله' تدين انتهاكات الاحتلال في مسجد الأقصى

شاهد..ماذا حلَّ بالمسجد الاقصى المبارك اليوم؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. اطراف المجلس الرئاسي بالرياض وصراع على "الكعكة اليمنية"

مسجد الاقصی.. 'اسرائيل' تلعب بالنار + فيديو

شاهد بالفيديو.. مراسل العالم يكشف تطورات الوضع بالمسجد الاقصى عقب اقتحامه

محمود عباس يجري اتصالات دولية بشأن أحداث الأقصى

قائد الجيش الايراني: سنرد على أي تهديد بأعلى مستوى من القدرة

عمران خان يرفض الاستسلام ويحشد مناصريه لإسقاط الحكومة وفرض انتخابات مبكرة