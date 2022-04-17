مسجد الاقصی.. 'اسرائيل' تلعب بالنار + فيديو

العالم - خاص بالعالم

وأشار سمارة في حديث لقناة العالم الی الانتهاكات التي يشهدها مسجد الاقصی والتعرض للمصلين الفلسطينيين، مؤكداً ان هذه الانتهاكات جاءت بعد ضمانات متبادلة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال بوساطة مصرية.

وأوضح ان حكومة الاحتلال تراهن علی هذه الضمانات، لكنها تلعب بالنار؛ لان هذه الانتهاكات تطال مسجد الاقصی وأي حدث صغير في هذا المكان المقدس يخرج عن السيطرة.

وأكد سمارة انه اذا خرجت الاوضاع في مسجد الاقصی عن السيطرة سينتهي الامر الی انفجار يفتح جبهة غزة وانفلات الامور في الضفة الغربية.

وأضاف انه اذا حدث ذلك، سوف تحدث انتفاضة شاملة ومواجهة كبيرة مع الاحتلال ولاأحد سيعرف مآلات الامور.

واعتبر سمارة ان الاحتلال يغامر في كل عام في موضوع الاقصی، لكن ليس بالضرورة ان تجري الامور كما يشتهي.