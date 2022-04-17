مجهولون يطلقون النار على مصلين في كندا

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وأفاد المتحدث باسم شرطة تورنتو ديفيد ريدزيك، في تصريح للصحافيين، بأنّ الحادث وقع في مسجدِ في منطقة سكاربورو.

وفي التفاصيل، أوضح ريدزيك أنّ 5 أشخاص أصيبوا بجروح جراء هجوم مسلح قام به شخص أو أشخاص مجهولون من سيارة مارة على مصلين خرجوا من صلاة التراويح، مساء أمس السبت.

وأضاف أنّه لا توجد معلومات تشير إلى تورط الجرحى في أي حادث من شأنه أن يسبب العداء ضدهم، مشيراً إلى أنّ جروح المصابين ليست خطيرة، إذ غادر 3 منهم المستشفى، في حين لا يزال اثنان منهم يخضعان للعلاج.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة جمعية "سكاربورو" التي يرتبط بها المسجد نديم شيخ: "أنا حزين وقلق حقاً، تم إطلاق النار على 5 من إخواننا. نطالب بالعثور على المهاجمين وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن".