الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢
٠٨:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري: الوحشية التي يستخدمها الاحتلال ضد المواطنين المقدسيين تؤكد النوايا المبيتة للسيطرة على الأقصى

الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عضو الوفد الوطني المفاوض: المجلس الرئاسي اليمني باطل

وزير الدفاع الايراني: الجيش رمز للردع والاقتدار والامن

مجهولون يطلقون النار على مصلين في كندا

اعتراضا على الدبيبة.. أعيان في وسط وجنوب ليبيا يوقفون تصدير النفط

مصادر تتحدث عن انفراجات قريبة في ملف حصار الحسكة

زلزال قوي يضرب سواحل إندونيسيا