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الخارجية الايرانية تدين في بيان قيام عنصر دنماركي متطرف بحرق كلام الله في مدينة سويدية بذريعة حرية التعبير تحت حماية الشرطة

الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

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