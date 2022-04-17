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عضو الوفد الوطني المفاوض: المجلس الرئاسي اليمني باطل

الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

اكد عضو الفريق اليمني الوطني المفاوض حميد عاصم ان المجلس الرئاسي اليمني في الرياض هو باطل شكلا وموضوعا.

العالم - خاص العالم

واضاف حميد عاصم في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث) انه لاول مرة في التاريخ يكون هناك رئيس وله 7 نواب الجانب الثاني، مشيرا الى انهم في شتات فبعضهم مرتزقة للامارات والبعض الاخر للسعودية وكل منهم له اجندة تخصه شخصيا او تخص تياره او الدولة التي يسترزق.

وتابع انه نتيجة لذلك عندما يجتمعوا على طاولة واحدة سيكون هناك اختلاف لانه لا يوجد لديهم رؤية واحدة او هدف واحد ولا وطن يقاتلون من اجله بل هم ينهبون الوطن، مستشهدا بكلام سابق لرئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس االزبيدي انه على استعداء لاعطاء السعودية والامارات ما يريدون.

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