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شاهد.. سقوط ماريوبول جنوب أوكرانيا

الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت موسكو سيطرتها الكاملة على مدينة ماريوبول الساحلية جنوبي أوكرانيا، مشيرة الى وجود مجموعة من المقاتلين محاصرين داخل مصنع للصلب في المدينة.

العالم - الأزمة الأوكرانية

على وقع الانفجارات الضخمة التي تهز العاصمة الاوكرانية كييف، وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة الكاملة علی مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية مشيرة الى وجود مقاتلين اوكرانيين داخل مصنع للصلب في المدينة. وتقول موسكو ان القوات الأوكرانية فقدت أكثر من أربعة آلاف عنصر في المدينة. ولم يصدر أي رد فعل من كييف على البيان الروسي الذي تحدث أيضاً عن استسلام اكثر من الف واربعمئة واربعة وستين جنديا اوكرانيا.

الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي أقر بالوضع الخطير للغاية في المدينة، مؤكدا أن قوات بلاده لاتزال تسيطر على جزء صغير من المدينة، وقال ايضا إن حكومته على اتصال يومي مع المدافعين عن ماريوبول. كما دعا زيلينسكي العالم الى الاستعداد لاحتمال استخدام موسكو الأسلحة النووية. ولم يتطرق زيلينسكي إلى اعلان روسيا طرد جميع القوات الأوكرانية من المدينة المطلة على البحر الاسود.

كلام زيلينسكي تزامن مع المهلة الزمنية التي اعلنتها موسكو للمقاتلين الأوكرانيين في المدينة الساحلية بإلقاء أسلحتهم مقابل ضمان سلامتهم. وكشف متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية عن وجود الفين وخمسمئة جندي أوكراني داخل مصنع الصلب، ووصف مدير المركز الوطني الكولونيل ميخائيل ميزينتسيف، الروسي لإدارة الدفاع، الوضع في المصنع بالكارثي وأضاف ان بلاده تضمن الحفاظ على أرواح كل من يلقى سلاحه. ولم يصدر رد فعل فوري من كييف على العرض.

مدير وكالة الاستخبارات المركزية 'سي آي إيه' وليام بيرنز قال ان انتكاسات روسيا العسكرية في أوكرانيا قد تدفع بوتين إلى استخدام سلاح نووي تكتيكي أو منخفض القوة.

وكان الكرملين أعلن في وقت سابق وضع القوات النووية الروسية في حال تأهب قصوى بعد بدء انطلاق الحرب في أوكرانيا اواخر الشهر الماضي، لكن الولايات المتحدة لم تر أدلة عملية كثيرة على عمليات نشر فعلية لهذه الأسلحة. وهذا ما اكده المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مقابلة له إن موسكو قد تستخدم سلاحا نوويا ضد أوكرانيا في حالة وجود تهديد وجودي لروسيا.

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