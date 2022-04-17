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نصيحة من شولتس تسببت بغضب الألمان وساهمت في تراجع شعبيته

نصيحة من شولتس تسببت بغضب الألمان وساهمت في تراجع شعبيته
الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

أظهر استطلاع أجراه معهد أبحاث الرأي العام "إنسا"، لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاغ"، تراجع شعبية المستشار الألماني أولاف شولتس إلى مستوى قياسي، إذ إنّ ما يقرب من نصف الألمان غير راضين عنه.

العالم - أوروبا

ووفقاً لنتائج الاستطلاع، فإنّ 49% من المستطلَعين غير راضين عن عمل المستشار الذي يترأس الحكومة الألمانية منذ كانون الأول/ديسمبر 2021، في حين أنّ 38% راضون عنه.

ويرى الخبراء أنّ الألمان غاضبون بسبب نصيحة شولتس للمواطنين بالاقتصاد في استخدام الطاقة "لمحاربة روسيا".

وأظهر الاستطلاع، الذي شمل نحو ألف شخص، أنّ أكثر من نصف المستجيبين غير راضين عن عمل الحكومة الفيدرالية، عند 55% مقابل 35% راضون.

وأظهر استطلاع آخر أنّ تصنيف الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني (SPD) هو 25%، في حين أنّ تصنيف كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU / CSU) هو 26%.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 11 إلى 14 نيسان/أبريل، وشارك فيه 1402 من المواطنين. والخطأ الإحصائي لا يتجاوز 2.8%.

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