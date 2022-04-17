شاهد: العتبة الرضوية توزع ملیون ونصف الملیون وجبةافطار

العالم - مراسلون

في شهر رمضان الفضيل تمتد موائد الإفطار في باحة الإمام الحسن المجتبى الملقب بكريم أهل البيت والذي تصادف ذكرى ولادته منتصف الشهر المبارك، حيث تجري الاستعدادت لاستضافة الآلاف من الصائمين كل يوم.

وقال رئيس إدارة خدمات الزوار في العتبة الرضوية، أمين بهنام:"يتم توزيع نحو خمسين ألف وجبة افطار يومياً داخل العتبة الرضوية بعد اقامة صلاة المغرب کما یوزع مضیف الامام الرضا جزء من هذه الوجبات في الأحياء السکنية في المدينة".

ووفق خطة الكترونية تضمن توزيع الوجبات بشكل عادل بين الزوار، تستقبل ادارة العتبة الرضوية الصائمين من النساء والرجال، لتناول وجبات الافطار في داخل أروقتها وباحاتها طيلة الشهر الكريم.

وقال أحد الضيوف علی مائدة الافطار:"شعور لا یوصف أن تجلس علی مائدة الافطار في حرم الإمام الرضا عليه السلام وفي هذا المکان الروحاني، أحمدالله علی هذه النعمة الإلاهية".

وقال ضيف اخر:"أنا وأسرتي ضيوف عند الإمام الرضا للمرة الأولی في رمضان، إنها لحظات مهمة في حياتنا أن نتناول الافطار في هذه الروضة من رياض الجنة".

وتوزع العتبة الرضوية مايزيد عن مليون ونصف المليون وجبة افطار داخل المرقد وخارجه على حسب عادتها السنوية المدعومة من المحسنين.