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العراق يحتج رسميا على انتهاك حرمة القرآن الكريم

العراق يحتج رسميا على انتهاك حرمة القرآن الكريم
الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، عن تسليم القائم بأعمال السفارة السويدية مذكرة احتجاج بشأن إحراق نسخة من القران الكريم.

العالم - العراق

وقالت الوزارة في بيان ، انها "إستدعت اليوم القائم بأعمال مملكة السويد في بغداد هاكان روث، وأبلغته إحتجاج الحكومة العراقية، إثر قيام مجموعة من المتطرفين يترأسهم (راسموس بالودان)، بإحراق نسخة من القران الكريم، بنحو عد إستفزازا لمشاعر المسلمين وأساء بشكل بالغ الحساسية لمقدساتهم".

واضافت ان "فعلا كهذا يجافي مبادئ الإنسانية التي تعكس جوهر الأديان وتناقض منطلق الإعتراف بالاخر الديني"، مشيرة الى ان "هذا الأمر يحمل إنعكاسات خطيرة على العلاقات بين السويد والمسلمين بعامة، سواء كان في الدول الإسلامية والعربية أم في المجتمعات المسلمة في أوروبا".

وحثت الوزارة "الحكومة السويدية لإيقاف أي أعمال تحمل طابعا فئويا أو مثيرا لمشاعر المكونات الدينية سيما ما يمس المقدسات الإسلامية".

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