شاهد.. حيثيات المخطط الاسرائيلي لاقتحام المسجد الاقصی

العالم - خاص بالعالم

وقالت النتشة في حديث لقناة العالم الاخبارية:"هنالك تخطيط للأعياد اليهودية بأن تكون علی شكل اقتحامات متزايده للمسجد الاقصی المبارك وكانت هناك دعوات واضحة في وسائل الاعلام العبرية ووسائل التواصل التابعة للمستوطنين لحشد المستوطنين من أجل ترتيب اقتحامات واسعة بأعداد كبيرة للمسجد الاقصی بمعرفة القوات الامنية الاسرائيلية".

وبينت النتشة انه كانت هناك محاولات لافراغ مدينة القدس وفرض قيود علی الاعتكاف في مسجد الاقصی لتسيير عملية اقتحام المستوطنين لساحات المسجد الاقصی لكن المقدسيين وسائر الفلسطينيين قابلوها بالتصدي بفرض الاعتكاف داخل المسجد الاقصی.

وأكدت ان المخطط الاسرائيلي بدأ منذ بداية شهر رمضان باعتقالات تعسفية ودون أسباب للعديد من الشبان واعطائهم منع بدخول البلدة القديمة ومنعهم من دخول المسجد الاقصی حتی ايار/مايو القادم، وذلك لافساح المجال للمستوطنين لاقتحام المسجد الاقصی بأمان.

وأشارت الی تجمهر المستوطنين الكبير يوم الجمعة عند باب المغاربة لمحاولة دخول الاقصی عند افراغه، لكن القوات الاسرائيلية لم تستطع افراغ المسجد الاقصی بالكامل، مما أعاق دخول المستوطنين.

وأكدت النتشة ان قوات الاحتلال، قامت اليوم بتقييد المصلين لصلاة الفجر بشكل كبير وتقييد دخول البلدة القديمة أيضاً ما ادی الی اصطدامات بين القوات الاسرائيلية والشبان الفلسطينيين في محيط البلدة القديمة ومحيط المسجد الاقصی.

وأشارت النتشة الی اقتحام أكثر من 500 مستوطن للمسجد الاقصی صباح اليوم بحماية مشددة من قوات الاحتلال ومخابراتها واحتجاز من تبقی في مسجد الاقصی داخل المصلی، لمنع وجودهم في الساحات والاحتكاك مع المستوطنين.

وتوقعت استمرار هذه الاقتحامات حتی نهاية عيد الفصح اليهودي.