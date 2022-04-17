الاحتلال يجعل زيارة الاقصی 'مهمة مستحيلة' للفلسطينيين

العالم-خاص بالعالم

وكشف ابوعکر في حديث لقناة العالم ان اقتحام المسجد الاقصى ومحاولة منع الفلسطينيين من الوصول اليه في شهر رمضان، يأتي ضمن سياسة ممنهجة يجعل رحلة الفلسطيني الى مسجد الاقصی، رحلة قد تكون رحلة لمرة واحدة ودون عودة، ومحفوفة بالعنف والاعتداءات بحيث قد تصل الى حافة القتل.

وأکد ان الهدف وراء کل هذه الانتهاکات هو تعزيز الحضور الدائم والمستمر للمستوطنين في المسجد الاقصی وباحاته.

وأشار الی الهبة التي يشهدها المسجد الاقصی من قبل المرابطين المقدسيين، مشدداً علی ان الفلسطينيين لن يحتملوا ان يشهد المسجد الاقصی تقسيماً اخر، وهو التقسيم المكاني وتخصيص حيز للمستوطنين اليهود.

وبيّن ان الفلسطينيين يدافعون بكل ما اوتوا من امكانيات عن المسجد الاقصی، لأنهم يدركون حقيقة المخطط الصهيوني الذي يتم تنفيذه عن طريق الحركات الاستيطانية الدينية.