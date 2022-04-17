إقلاع أول رحلة طيران مباشرة بين "تل أبيب" وشرم الشيخ

العالم - الإحتلال

وقالت الشركة في بيان إنّ "الرحلة رقم 5193 أقلعت من مطار بن غوريون بعد السابعة صباحاً بتوقيت غرينتش بقليل".

ويأتي تدشين هذه الرحلات بعد زيارتين لرئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت إلى مصر، التقى خلالهما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأعلنت الرئاسة المصرية، في 22 آذار/مارس الماضي، أنّ الرئيس السيسي التقى بينيت في شرم الشيخ، إضافةً إلى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان.

وجاءت زيارة رئيس حكومة الاحتلال إلى مصر بعيد إعلان مكتب بينيت عن الاتفاق مع الرئيس المصري على تسيير خط طيران مباشر بين ​"تل أبيب"​ وشرم الشيخ، وذلك ابتداءً من "عيد الفصح" (اليهودي) في نيسان/أبريل الجاري.

وتعود الرحلات الجوية المباشرة بين "تل أبيب" والقاهرة اللتان وقعتا اتفاق تطبيع للعلاقات في العام 1979، إلى سنوات طويلة ماضية.

لكن كانت الرحلات تشغل عبر "شركة طيران سيناء"، التي تأسست لهذا الغرض حصراً، من دون وضع العلم المصري على الهيكل الخارجي لطائراتها.

هذا وكان الفرع المصري لحركة مقاطعة الإحتلال الإسرائيلي إلى مقاطعة مهرجاني الموسيقى "غراوند" و"نابيا" اللذان ينطلقان اليوم الأحد من سيناء، والذي أثار سخطا مصريا على مواقع التواصل.

القدس_ هي_المحور