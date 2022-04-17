غوتيريش: الحصول على الجنسية حق وليس امتيازا

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جاء ذلك في تدوينة نشرها غوتيريش، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، قال فيها إن الحصول على جنسية ليس امتيازا وإنما حق من حقوق الإنسان.

وتابع: "دون حصول الفرد على الجنسية، فإن الشخص يواجه الاستبعاد من التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل".

وقال أمين عام الأمم المتحدة إنه يجب أن يكون هناك إجراء عاجل لإنهاء أزمة من يعيشون في "ظلال المجتمع" دون جنسيات.

ويقول تقرير للأمم المتحدة، إنه يوجد أكثر من 10 ملايين شخص في العالم ليس لديهم أي جنسية، لأن الدول التي يقيمون فيها لا تعتبرهم مواطنين بها.

ويتسبب ذلك في عدم قدرة عديمي الجنسية على ممارسة أي نشاط حياتي، مثل فتح حساب مصرفي أو شراء عقار إضافة إلى عدم قدرتهم على الحصول على التعليم و الضمان الصحي.