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غوتيريش: الحصول على الجنسية حق وليس امتيازا

غوتيريش: الحصول على الجنسية حق وليس امتيازا
الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن ملايين البشر في العالم يعيشون دون جنسيات، مشيرا إلى أن تلك الفئة من البشر تواجه صعوبات كبيرة في جميع الأنشطة الحياتية.

العالم - العالم

جاء ذلك في تدوينة نشرها غوتيريش، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، قال فيها إن الحصول على جنسية ليس امتيازا وإنما حق من حقوق الإنسان.

وتابع: "دون حصول الفرد على الجنسية، فإن الشخص يواجه الاستبعاد من التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل".

وقال أمين عام الأمم المتحدة إنه يجب أن يكون هناك إجراء عاجل لإنهاء أزمة من يعيشون في "ظلال المجتمع" دون جنسيات.

ويقول تقرير للأمم المتحدة، إنه يوجد أكثر من 10 ملايين شخص في العالم ليس لديهم أي جنسية، لأن الدول التي يقيمون فيها لا تعتبرهم مواطنين بها.

ويتسبب ذلك في عدم قدرة عديمي الجنسية على ممارسة أي نشاط حياتي، مثل فتح حساب مصرفي أو شراء عقار إضافة إلى عدم قدرتهم على الحصول على التعليم و الضمان الصحي.

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