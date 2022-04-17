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اشتيه: الأقصى ملك للمسلمين ولا يمكن تقسيمه

اشتيه: الأقصى ملك للمسلمين ولا يمكن تقسيمه
الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية محمد أشتية، اليوم الأحد، أن المسجد الأقصى بكامل مساحته ملك وحق للمسلمين ولا يمكن تقسيمه بأي شكل من الأشكال.

العالم - فلسطين

وقال أشتية، في تصريح صحفي، إن "الحكومة الإسرائيلية تريد تصدير أزمتها الداخلية على حساب الشعب الفلسطيني من خلال مضاعفة الاستيطان والاعتداءات على المسجد الأقصى والقتل والحصار بهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد المبارك".

من جهة ثانية، أكد أشتية أن قضية المعتقلين الفلسطينيين على رأس أولويات القيادة والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولن تتخلى عن أي أسير أو أسيرة رغم كل الضغوطات التي تتعرض لها.

وأثنى اشتيه على الصمود الأسطوري للحركة الأسيرة رغم كل ما تعانيه خلف القضبان من أوضاع معيشية وصحية وحياتية صعبة، موضحا أن القيادة تعمل على مستوى المنظمات الحقوقية والصليب الأحمر والأمم المتحدة للإفراج عن الأسرى، خاصة المرضى وكبار السن.

#القدس_ هي_المحور

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