'التطبيع خيانة' و'المسجد الاقصى' يتصدران في فلسطين والدول العربية

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ويتواصل هذا التطبيع في الوقت الذي يتعرض فيه الفلسطينيون الى ابشع انواع القمع والتنكيل اثناء دفاعهم عن المقدسات الاسلامية وارضهم وتاريخهم. وفيما يلي جولة بين آلاف التغريدات حول هذا الموضوع.

أحمد الباز كتب على موقع "تويتر" قائلا: اللهم احفظ اخواننا في المسجد الأقصى، اللهم كن معهم يا الله، اللهم انتقم من "اسرائيل" شر انتقام، اللهم ارنا فيهم يوما اسودا.

"آية حسونة" قالت إن 728 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى صباح اليوم بحماية أمنية مشددة، وان المسجد سيكون متاحا للاقتحام طيلة أيام الأسبوع بين الساعة 7:00 - 10:30 صباحا، واصفة من قام بالاقتحام بأنهم "انجاس" لولا قوة السلاح لما استطاعوا دخول المسجد وتدنيسه.

أما حساب "ابو سليم" فندد بكل من ساعد في انشاء هذا الكيان المحتل، موردا مقطع فيديو عن تعاون السعودية وبريطانيا في قيام هذا الكيان في ارض فلسطين وقال: "حسبنا الله في ال سعود وكل من ساعد في تكوين دولة إسرائيل على أرض فلسطين وستبقى فلسطين حرة ابية عربية رغم أنف كل المتعاونين والمطبعين والمتصهينين العرب".

فيما وجهت "مريم" مقطع فيديو الى دعاة "السلام مع الصهاينة "، حيث يبين هذ الفيديو كيف يضرب جنود صهيانة رجلا امام ابنه ووقوف هذا الرجل كالجبل امام الجنود دفاعا عن ابنه.

كما قالت "اماني" في نفس الموضوع: حسبي الله ونعم الوكيل في الحكام العرب، في كل شخصية عامة قادرة ان تلفت النظر لما يحدث في المسجد الأقصى، حسبي الله عليك يا (محمود) عباس وعلى كل من طبع وجعل الكيان يقوى، الله يذوقكم وجع كل ضربة حسوها المرابطين بسوط من نار، حسبي الله عليكم ولله المشتكى.

الإعلامي والمحلل السياسي عبد الله الموسوي غرد على تويتر قائلا: اليوم يحيي الشعب الفلسطيني البطل يوم الأسير الفلسطيني فكل التحية والتقدير للأسرى والمعتقلين في سجون المحتل الصهيوني الغاضب وتبقى فلسطين قضيتي والتطبيع خيانة.

حساب بإسم "ليه ايش" قال إن من يريد التطبيع وراء الستار كولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد يصلي في الحرمين ويطلق على نفسه خادم الحرمين ويصنف الاسلام "دستورنا وقانونا".

"منيرة خالد" نشرت جانبا من قصيدة للشاعر السوري الكبير نزار قباني اوردت منها: يا آل إسرائيل لايأخُذَكم الغُرور عقارب الساعات إن تَوقفت، لاُبد أن تَدور، إن اغتصابَ الأرض لا يُخيفنا، فالريش قد يسقُط عن أجنحة النسور، والعطش الطويل لا يخيفنا، فالماء يبقى دائماً في باطن الصخور"، ونشرت تحت القصيدة مقطع فيديو للرجل الفلسطيني الذي تضربه قوات الاحتلال امام ابنه.

حساب "الكوثر" اعتبر ان ما حصل في التطبيع هو ضارة نافعة، وقال إن التطبيع خيانة وجريمة وطعنة في قلب الامة الا انه اخرج كل الافاعي السامة من جحورها، هو زمن الغربلة وتمايز الصفوف، هؤلاء (المطبعون) هم من روج لاكذوبة "باع الفلسطيني ارضه" حتى يبرروا تقاعسهم وتخاذلهم عن نصرة مسرى نبينا الكريم (ص) وحتى ينفض الجمع عن القضية.. خاب مسعاهم.

اما حساب "سعوديون مع الاقصى" فإعتبر أن كثرة "الانبطاح" لن يجعل الصهاينة يرضون عنكم أيها المطبّعون!

في ظل هذه الهجمة المسعورة والتصعيد الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة وضد الفلسطينيين والمقدسات الاسلامية والظلم وسرقة الاراضي، تواصل الانظمة المطبعة علنا مع الاحتلال، ممارساتها التطبيعية بكل وقاحة وقبح، وهو ما يعتبره الاحرار طعنة بخنجر مسموم في خاصرة المسلمين والعرب والفلسطينيين والقضية الفلسطينية.