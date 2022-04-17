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شاهد.. فلسطين مقبلة علی انتفاضة تکنس الاحتلال

الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

أکد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، خالد عبدالمجيد ان المرابطون في القدس، يفرضون مسؤوليات جسام علی طاولة فصائل المقاومة.

العالم - خاص بالعالم

وقال خالد عبدالمجيد في حديث لقناة العالم ان التطورات في القدس والتي شهدت في الايام الاخيرة وتيرة متصاعدة، تفرض ظروف علی الجهات الفلسطينية يرغمها علی التوحد ونبذ الخلافات والانقسام.

وأکد وجود ترابط تام بين الشعب الفلسطيني والمقاومة، مشيراً الی تحضيرات تشهدها الاراضي الفلسطيني لاحياء يوم القدس العالمي.

وشدد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي ان فلسطين مقبلة علی تصعيد ضد الاحتلال يصل الی سقف الانتفاضة حتی دحر الاحتلال من کل الاراضي المحتلة.

وعبر عبدالمجيد عن تفاؤله لحدوث انتفاضة ودحر الاحتلال، معتبراً ان المتغيرات في المنطقة تسير لصالح المقاومة.

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