العالم - قلم رصاص

وركزت هذه التحليلات علی تداعيات عمليات المقاومين الفلسطينيين في تل أبيب وبئر السبع والخضيرة.

وتطرق برنامج قلم رصاص الی مقال نشره الرئيس الاسبق لجهاز الأمن العام الاسرائيلي (شاباك)، يوفال ديسكين في صحيفة يديعوت احرونوت.

وبحث يوفال ديسكين في هذا المقال، "دوافع الفلسطينيين لتنفيذ الهجمات".

اما الكاتب الاسرائيلي اليئور ليفي فقد كتب بدوره مقال في صحيفة يديعوت احرونوت تحت عنوان :"جنين باتت تشكل صداعاً للمؤسسة العسكرية الاسرائيلية".

من جهة اخری مديا بارت الفرنسي تحليل تحت عنوان:" في اسرائيل موجة عمليات وحكومة ضعيفة".

اما الباحث الاميركي ديفيد بولوك فنشر مقال كتبه مع المستشار السابق لفريق التفاوض الفلسطيني خلال محادثات الوضع النهائي غيث العمري.

وانتشر هذا المقال علی موقع معهد واشنطن تحت عنوان:"ادارة التوترات الاسرائيلية الفلسطينية الجديدة خلال شهر رمضان".

وأخيراً مقال رئيس البرنامج الدولي للأمن القومي في جامعة حيفا دان شيفتان والذي نُشر في صحيفة اسرائيل اليوم تحت عنوان:"اشادة اسرائيلية بالتطبيع.. تحسن موقف تل أبيب تجاه واشنطن".

واستضاف برنامج قلم رصاص الخبير بالشؤون الاسرائيلية حسن حجازي لمناقشة موضوع البرنامج.