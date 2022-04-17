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الخروقات والمماطلات الامريكية السعودية تهدد الهدنة الأممية

الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

حذرت الاوساط اليمنية في صنعاء من انهيار الهدنة الاممية في حال استمر تحالف العدوان بانتهاكاته ومماطلاته، وقالت إنّ تحالف العدوان لا يزال يعرقل تسيير الرحلات الجوية من مطار صنعاء الدولي الذي نصّ اتفاق الهدنة على فتحه، وإجراء عدد من الرحلات الجوية منه.

العالم - المشهد اليمني

كما أعلنت شركة النفط اليمنية أنّ التحالف عاد من جديد لاحتجاز سفن المشتقات النفطية وتوقيفها رغم حصولها على رخص تفتيش من قبل الامم المتحدة، كما تشهد بعض الجبهات خاصةً في مارب تبادلاً للاشتباكات.

وقالت مصادر ميدانية إنّ تحالف العدوان يحشد قواته في معظم الجبهات.

وفي السياق نفسه دان محمد عبدالسلام رئيس الوفد المفاوض التحركات الأمريكية الاخيرة في البحر الأحمر، وقال إنّ اعلان واشنطن تشكيل قوة عسكرية لمراقبة باب المندب والبحر الاحمر يعدّ مسعىً لتكريس حالة العدوان والحصار على الشعب اليمني، مشدداً على أنّ هذه الاجراءات تناقض زعم واشنطن دعمها للهدنة الاممية في اليمن.

فهل أصبحت الهدنة الاممية في خطر؟

ولماذا يماطل التحالف السعودي في تنفيذها؟

وما هو الهدف الامريكي الجديد من تشكيل قوات عسكرية جديدة في البحر الاحمر؟

هذه الاسئلة كانت محور أحدث حلقة من برنامج المشهد اليمني الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من نائب وزير الاعلام اليمني، فهمي اليوسفي والاعلامي اليمني علي الدرواني.

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