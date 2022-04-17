شاهد.. مناظرة تلفزيونية مرتقبة بين ماكرون ولوبان

العالم - اوروبا

ورغم أن الاستطلاعات الأخيرة أظهرت فوز الرئيس المنتهية ولايته على منافسته اليمينية المتطرفة، الا انه لم يحسم شيء بعد.

ويتمثل التحدي في الجولة الثانية في إقناع المترددين والممتنعين الذين تجاوزت نسبتهم ستة وعشرين بالمئة في الجولة الأولى، وفي حشد ناخبي اليسار، الحَكَم في هذه المبارزة الشرسة.

وهنا أطلق المرشحان النهائيان إشارات قوية من قبيل الوعود البيئية والاجتماعية، تجاه مؤيدي زعيم اليسار المتطرف جان-لوك ميلانشون لاجتذابهم ،والذي جاء ثالثا بحصوله على نحو اثنين وعشرين بالمئة من الاصوات.

استطلاع داخلي للرأي اظهر أن غالبية النشطاء المسجلين من أنصار جان لوك ميلونشون سيمتنعون عن التصويت أو يضعون بطاقات بيضاء في صندوق الاقتراع.

ربما الشارع الفرنسي هو ايضا يحاول قول كلمته الرافضة لليمين المتطرف،حيث تم تنظيم عشرات التظاهرات في فرنسا خصوصًا في باريس، للتعبير عن الرفض وقول كلمة لا لليمين المتطرف قبل ثمانية أيام من موعد الاقتراع الحاسم.

وفي ظلّ التظاهرات المناوئة لليمين المتطرّف والدعوات الكثيرة إلى التصويت لصالح ماكرون، ندّدت مارين لوبان بما وصفته بالتهويل الشرس الذي لا يحترم الديموقراطية.

ويبدو أن الحملة للدورة الثانية من الانتخابات ستكون أصعب على لوبان التي اضطرت إلى الخوض في تفاصيل مشروعها، خصوصا فيما يتعلق بالقضايا السيادية.

مسألة اخرى تعكر مسيرة لوبان حيث اتُهمت مع شخصيات قريبة منها باختلاس نحو ستمئة الف يورو من الأموال العامة الأوروبية خلال فترة ولايتهم في البرلمان الأوروبي.

ومنذ حزيران/يونيو 2017 ، تُلاحَق لوبن أيضا في إطار تحقيق حول قضية وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي لمساعدين حزبيين.

وقبل أسبوع واحد من الجولة الثانية من الانتخابات، يبدو أن المناظرة التلفزيونية الأربعاء ستكون حاسمة.

من جانب آخر، تقر اوساط الرئيس المنتهية ولايته بأنه لا يستخف بهذه المناظرة المتقاربة جدا.

ويتوقّع أن يحاول ماكرون هزيمة منافسته ببرنامجه من خلال الإضاءة خصوصا على الجوانب المتطرفة التي تتضمنها حملتها بشأن الهجرة والمؤسسات.