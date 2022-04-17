ايران في دوري أبطال اسيا.. اداء جيد ونتائج غيرمتوقعة

العالم - فار

مباريات شيقة واهداف ممتعة ولحظات لا تنسى حملتها الجولة الاولى من دور المجموعات لدوري ابطال اسيا، شاهدنا فيها تقديم ممثلي ايران أداء جيدا من الناحية الفنية و ليس النتيجة، لكنها أنذرت بأن هذه النسخة ستكون مختلفة.

وأسدل الستار مساء الجمعة، على منافسات الدور الأول من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، التي تقام بنظام التجمع في أربع مدن في السعودية. حيث حقق فريق فولاذ الإيراني فوزه الأول في البطولة وجاء على حساب أهال التركمنستاني بهدف وحيد ضمن مواجهات المجموعة الثالثة.

أما ضمن منافسات المجموعة الرابعة سقط الفريق الايراني الثاني المشارك في البطولة، سباهان امام التعاون السعودي بثلاثة ليتراجع الى المركز الثالث بالمجموعة خلف باختاكور الأوزبكي حيث يتساويان بثلاث نقط. أما التعاون السعودي فتصدر المجموعة بست نقاط و بفارق الأهداف عن الدحيل القطري.

واستضاف برنامج فار، لاعب نادي سباهان سابقا، بهمن طهماسبي لمناقشة موضوع هذه الحلقة الرياضية.