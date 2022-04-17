ايران.. عقد اجتماع للحكومة والبرلمان بمحور حل المشاكل الأساسية للشعب

العالم - ايران

واستضافت السلطة التنفيذية الاجتماع مساء اليوم الاحد وحضره رؤساء السلطتين التنفيذية والتشريعية وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي ومساعدي الوزراء للشؤون البرلمانية.

وعرض زراء النفط والصناعة والزراعة ، ورئيس منظمة التخطيط والميزانية والنائب الأول لرئيس الجمهورية وجهات نظرهم نيابة عن الحكومة فيما عرض رؤساء اللجان الاجتماعية والثقافية والصناعية والاقتصادية والزراعية والطاقة وازدهار الانتاج نيابة عن مجلس الشورى الإسلامي ، حول الهواجس الموجودة ومقترحاتهم للحل.

واختتم الاجتماع بالقاء رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس الجمهورية كلمات في هذا اللقاء الودي .

وكان حل المشكلات الأساسية للشعب وسبل زيادة الإنتاج وازدهاره وسبل زيادة التعاون بين السلطتين المحور الرئيسي للكلمات التي القيت في هذا الاجتماع