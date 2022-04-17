شاهد.. احتجاجات واسعة ضد الاساءة الى القرآن الكريم في السويد

العالم - أوروبا

الأحداث وقعت بعد تجمّع لحركة سترام كورس المناهضة للهجرة والإسلام والتي يقودها العنصري الدنماركي السويدي راسموس بالودان، الذي يقوم حاليا بجولة في السويد تسببت بوقوع عدة صدامات بين الشرطة والمتظاهرين المناهضين في عدد من المدن السويدية.

موجة الإحتجاجات التي قادتها الجالية المسلمة لم توقع إصابات في صفوف قوات الأمن والشرطة السويدية وهو ما أكدته الشرطة نفسها لكن رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون وبدل أن تستنكر عملية الإساءة لمشاعر المسلمين وهي المسبب الرئيس في اندلاع موجة الأحجاجات أعربت عن إدانتها لأعمال العنف التي رافقت الإحتجاجات.

تدنيس القرآن الكريم في السويد أثار غضب الدول الإسلامية أيضاً..

فقد ادانت ايران الاساءة والتجريح بالمسلمين تحت عنوان حرية التعبير، واستدعت القائم بالاعمال السويدي في طهران وطالبت بلاده باتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة لوضع حد للاساءة للمصحف الشريف وضمان عدم تكرار ذلك في المستقبل.

وفي العراق استدعت وزارة الخارجية القائم بالأعمال السويدي في بغداد، وقدمت له احتجاج الحكومة العراقية، بسبب تدنيس القرآن الكريم معتبرة أن هذا العمل يعد استفزازا لمشاعر المسلمين وأساءة بشكل بالغ الحساسية لمقدساتهم.

المجلس الإسكندنافي أعرب بدوره عن استنكاره للإساءة للمسلمين مؤكدا أن حرية التعبير لا علاقة لها بحرق القرآن كما أعرب المجلس عن قلقه البالغ، من صدور تصاريح من السلطات السويدية، تسمح لليميني راسموس بالودان للقيام بالإساءة للقران وتعمد الازدراء لعدد كبير من المسلمين السويديين.