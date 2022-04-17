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غضب على مواقع التواصل من خطوات محمود عباس حول الأقصى!

غضب على مواقع التواصل من خطوات محمود عباس حول الأقصى!
الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

تسود حالة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي، على إثر إعلان رئيس السلطة عن اجتماع طارئ كان يفترض اليوم الأحد، وجرى تأجيله، رغم استمرار العدوان الإسرائيلي على المرابطين في الأقصى منذ أيام مضت.

العالم - فلسطين

وكشف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، عن تأجيل اجتماع "القيادة الفلسطينية" الذي كان مقررا الأحد، لوجود "التزامات وأولويات" لدى رئيس السلطة محمود عباس.

وقال الأحمد إن "تأجيل الاجتماع جاء لوجود التزامات وأولويات لدى الرئيس عباس"، دون أن يحددها.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي عبر العديد من النشطاء والمغردين عن غضبهم من خطوة عباس، متسائلين في الوقت نفسه على الدوافع وراء التأجيل، خاصة مع تصاعد العدوان على الفلسطينيين والمسجد الأقصى.

وقارن آخرون بين عباس ورئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، فبينما لم يجتمع الأول حتى الآن بقيادة السلطة بهدف بحث خطوات للرد على العدوان الإسرائيلي، يعقد بينيت اجتماعات دورية لبحث التصعيد، حيث سارع إلى عقد اجتماع مع حكومته قبل أيام، بالتزامن مع بدء أحداث العدوان في الأقصى ضد المرابطين، وعمليات الاقتحام التي تقوم بها قوات الاحتلال بالضفة ملاحقة المقاومة الفلسطينية.

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غضب على مواقع التواصل من خطوات محمود عباس حول الأقصى!

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